Piensa ponerle fin a su carrera

El 30 del presente mes celebrará sus 25 años de carrera con un concierto streaming, pero Bobby Pulido no es de los artistas que piensan morir en un escenario, cuando mucho planea seguir 15 años más activo en el medio.

Otro cuarto de siglo no cree aguantarlo, comentó. "Me han dicho: ´Ya son 25, que vengan 25 años más´. Y yo: ´¿quién sabe?´

"Yo no quiero cantar 25 años más. Eso es definitivo. Mi papá (Roberto Pulido) dice: ´yo voy a cantar hasta que ya no me pueda parar, hasta que muera´, pero yo no", aclaró.

Fue el pasado 15 de septiembre cuando cumplió un cuarto de siglo como cantante profesional.

"Lo mejor que me ha pasado, artísticamente hablando, fue entrar a México, porque cuando empecé, siendo de Texas, que es un estado muy grande, humildemente digo que no tenía planeado comerme el mundo o ir a todas partes", declaró.

En su carrera también han habido situaciones no tan gratas.

"Tuve momentos difíciles de salud, pensaba que no iba a poder cantar. Tenía la voz ronca de tanto reflujo que me estaba afectando las cuerdas, tuve bajas por no poder estar con la familia por el trabajo".

Ahora Bobby toma las cosas con mayor madurez y, por lo pronto, se concentra en el que será su primer show streaming.

Será diferente al formato de sus conciertos anteriores, señaló, pues esta vez le dio la oportunidad al público de seleccionar los temas que comprenderán el setlist.

"A través de mi Facebook pueden entrar, votar y opinar sobre covers o si quieren que cante en inglés. Lo que queremos es involucrar a la gente, que ella decida", añadió.