Piensa en reboot

Con el final de 'The Big Bang Theory' cada vez más cerca, no solo al público le cuesta hacerse a la idea de que la sitcom se acaba, también a los actores les está resultando difícil digerirlo. De hecho, Kaley Cuoco ya piensa en un posible reboot de la serie.

Durante la noche de los 76º Globos de Oro, la actriz habló con Nancy O'Dell de Entertainment Tonight, confesando que "todavía" no está lista para abandonar la serie, cuya duodécima y última temporada termina en mayo. Aunque sabe que la sitcom tendrá una segunda vida gracias a las reposiciones, la actriz ha declarado que se encuentra "lista" para que 'The Big Bang Theory' tenga un reboot "el próximo año".

"Todos están haciendo reboots. ¡Nosotros podríamos hacerlo en un año!", comentó la actriz.

Aunque esto quede lejos de ser una confirmación oficial, abre el terreno a la posibilidad de que la sitcom tenga más vida de alguna manera.

No es la primera vez que la actriz que interpreta a Penny comenta que no está preparada para decir adiós a la serie, en otoño del año pasado declaró en otra entrevista que, de haber sido por ella, hubiera estado "20 años más" protagonizando 'The Big Bang Theory'.

De hecho, en esta entrevista para Extra, Cuoco se mostró abierta a la posibilidad de participar en un spin-off, siempre y cuando estuviese involucrado el productor y creador de la ficción, Chuck Lorre.

"Si él me llamase y me propusiese hacer un proyecto mañana, yo lo haría", declaró.

La actriz también habló sobre cómo se sentirá cuando toque rodar el último episodio de la serie. Cuoco comentó que, "lo más seguro", es que sea "un momento muy emotivo".

"Me estaba riendo, estaba pensando en cómo rodaremos el capítulo final. Tenía la esperanza de que filmásemos varias cosas antes, así que creo que habrá muchas lágrimas. Será muy difícil, habrá muchas emociones, quiero mucho a nuestro equipo. Adoro a toda esa gente con la que trabajamos todos los días, pero todo lo bueno tiene un final", comentando que, aun así, todos los actores están "bien". "Hemos crecido juntos, es una decisión adulta la que hemos tomado", declaró la actriz.