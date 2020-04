Piensa agrandar la familia

A casi un año de haberse comprometido, Violeta Isfel y Raúl Bernal ya piensan en agrandar la familia.

La pareja espera que para fin de año puedan convertirse en padres, aseguró en entrevista la actriz, quien dijo estar completamente enamorada.

"Ahorita la verdad es que sí me aviento porque con mi esposo me siento muy bien.

"Hoy entiendo que el matrimonio es un acto de amor gigantesco, sin prejuicios, sin nada, un acto de valentía, organización y disciplina".

Uno de los más emocionados con la decisión es su primer hijo, Omar, de 16 años, producto de su relación con su ex pareja Rommel Ramírez.

YA CON UN HIJO DE 16 AÑOS

El año pasado, Isfel comentó que su hijo estudiaría en la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte, en Pachuca, Hidalgo; sin embargo, ocho meses después de su ingreso, el joven decidió salirse debido a que la institución no cumplió con sus expectativas.

"La experiencia fue un poco extraña, es triste saber que lo que te venden no es lo que sucede realmente, para mi hijo fue muy complicado.

"A los que están en fuerzas básicas (de futbol) los tienen como dioses, pero aquellos que están empezando los pisotean, no digo que en la vida real no sea así, pero si están en una escuela que les ayuda a ganar confianza, no debería de ser así", criticó.

LA PANDEMIA LA DETIENE

Isfel compartió que, tras esa experiencia, el sueño de Omar ya no es el de ser futbolista, ahora quiere enfocarse en la química.

Antes de las restricciones por la pandemia, grababa la segunda temporada de la serie Lorenza, junto a Bárbara Torres, misma que se iba a estrenar el 26 de abril, por Las Estrellas, pero fue pospuesto y será reprogramado.