Pido que me tengan paciencia: AMLO

Huajapan de León, México.- Ante los pobladores de la Mixteca oaxaqueña que le pidieron ayuda y denunciaron que no han llegado los programas sociales de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que le tengan paciencia y comprensión.

"Tenemos que ir saciando esa hambre y esa sed de justicia, pero tenemos que irlo haciendo de manera ordenada, con una estrategia, que eso es lo que pido, que me tengan paciencia y que haya comprensión porque estamos primero atendiendo lo general, lo que comprende y beneficia a más gente", afirmó en su discurso en el Hospital Rural del IMSS de Huajuapan de León.

"Ahora que fuimos a Juxtlahuaca todos los pueblos querían que yo me bajara, todos con peticiones, con demandas, me daba pena, pero imagínense, sino no iba yo poder llegar aquí, a Huajuapan, si me bajaba yo en todos los pueblos, nosotros estamos conscientes porque son muchas las demandas", explicó.

López Obrador aseguró que ya se están entregando becas y pensiones a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, aunque los pobladores lo interrumpieron a gritos.

"¡No ha llegado!", le dijeron.

"Pero va a llegar", insistió el Presidente, medio afónico luego de tres días de mítines.

"La justicia tarda, pero llega", sostuvo.

Como los gritos continuaron también contra el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, por endeudar al estado, López Obrador incluso regañó a los asistentes, pues dijo que ya no es lo mismo que antes.

"No es lo mismo de antes, esto ya cambió, y no nos confundan, vayan respetándonos, lo digo cariñosamente, no confundan la política con la politiquería".

"Eso tiene que ir también quedándose afuera, ya chole, como dicen los jóvenes, si cae mal una autoridad, ahí van a estar cuestionando, cuestionando, cuestionando a la autoridad, ya no debemos actuar así, hay que hacer a un lado esos pleitos, hay que unirnos. ¿Qué decía el que defendió aquí, aquí en Huajuapan de León, el movimiento de Independencia, Vicente Guerrero? La patria es primero", indicó en el hospital rural número 73 que visita desde julio.