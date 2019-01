Pidió Ministro renuncia de Maduro

Washington DC, Estados Unidos.

El Ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, dijo el mes pasado al Presidente Nicolás Maduro que dimitiera y agregó que ofrecería su propia renuncia si no lo hacía, informó el The Washington Post, citando de forma anónima a un funcionario de inteligencia de Estados Unidos.



Maduro, de 56 años, será juramentado el jueves para un segundo mandato de seis años, aunque varios países de la región le han pedido no asumir el cargo por considerar que su reelección de mayo de 2018 fue "ilegítima".



El descontento dentro de las filas militares ha crecido a medida que el colapso económico de Venezuela se ha profundizado, lo que ha llevado a millones a migrar.



Las fuerzas de seguridad torturaron a decenas de militares acusados de subversión el año pasado, según grupos de derechos humanos, y han aumentado las detenciones por deserción.



Una fuente del Gobierno de Estados Unidos dijo a la agencia Reuters que la Administración cree que los informes de que Padrino amenazó con renunciar si Maduro no se retiraba son creíbles.



"Nadie (en el Gobierno de Estados Unidos) se sorprendería si (Padrino) renunciara", agregó la fuente.



El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.