Pidió AMLO a Trump no hablar de muro en visita a EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que para su viaje a Washington D.C. pidió al entonces Mandatario estadounidense Donald Trump que no se hablara del muro fronterizo en su visita o, de lo contrario, no terminaría bien la reunión.

"Cuando fui a Washington la petición respetuosa fue que no queríamos que se tratara, que no se hablara del muro, porque si se iba a hablar de eso, no iba a terminar bien la reunión. Y que no tenía caso que yo viaje tan lejos para ir a una confrontación política.