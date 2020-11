Pidió Alcaldesa de Jamapa ayuda, antes de ser asesinada

Florisel Ríos Delfín, Alcaldesa de Jamapa, en Veracruz, quien fue asesinada este miércoles, solicitó la ayuda del Secretario de Gobierno del Estado, Eric Cisneros, ante el temor de sufrir un ataque armado, pero éste no la apoyó, aseguró la propia perredista en un audio que obtuvo REFORMA.

En la grabación que la Edil del PRD hizo expresó su arrepentimiento de pedir apoyo a la Administración estatal morenista por su seguridad y la de su familia.

"Me dirigí a hablar con el Secretario de Gobierno ayer, me arrepiento enormemente, se los digo de frente, porque la manera como me trató el señor no lo merecía, me acerqué a él, me dijo: te quiero decir que estás mal", explicó.

"Ni me saludó, y dijo: si tu esposo no se entrega, no le voy a regresar las armas a tu Policía, te vamos a quitar a la Policía, porque si tú no sabes cómo está tu Policía, la que estás mal eres tú, por eso te mataron a tu comandante, porque tu Policía está mal".

En la grabación, la Presidenta Municipal, que fue asesinada a disparos de arma de fuego y hallada un lote baldío de la localidad de Ixcoalco, en Medellín, añadió que pese a peticiones de diálogo y oficios, no obtuvo respuestas positivas.