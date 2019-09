Pidieron funcionarios de EU ocultar llamada

Cd. de México.

El Gobierno de Estados Unidos admitió que funcionarios ordenaron que los documentos relacionados a la llamada entre Donald Trump y el Presidente de Ucrania, incluyendo la transcripción de la misma, fueran almacenados en un servidor de información clasificada.



Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que la acción se realizó bajo la indicación de fiscales del Consejo Nacional de Seguridad, según reportó la cadena CNN.



El medio estadounidense informó que recibió una declaración del Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, no les fue explicado si miembros de la Casa Blanca participaron en la decisión de colocar los documentos en un servidor más protegido.



La llamada, junto con la queja de un denunciante anónimo, el cual, según el diario The New York Times forma parte de la CIA, son las bases con las que los demócratas en la Cámara Baja del Congreso de EU tienen la intención de iniciar un juicio político.



En la llamada, cuya transcripción ya fue revelada por la Casa Blanca, Trump presionó a su homólogo de Ucrania para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden, aspirante a la candidatura presidencial demócrata y a su hijo, Hunter Biden.