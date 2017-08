Pide se ponga fin a sensación de impunidad

Cd. Victoria, Tam.

El presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, AC, Javier López Ríos, consideró necesario un cambio al Sistema de Justicia Penal oral debido a que la percepción de la sociedad este favorece a la impunidad, no obstante indicó que el Poder Legislativo deberá de consultar el tema con los más de 331 colegios, federaciones, asociaciones y barras de abogados que existen a nivel nacional.

“Nos deben de tomar en cuenta a todos los colegios, a todas las barras, y sobre todo a la confederación nacional porque de esa manera nosotros podemos apoyar porque somos los que conocemos, somos los que estamos en la práctica diaria de esta actividad”, destacó que el nuevo sistema favorece la presunción de inocencia no obstante aclaró que esto no es garantía de impunidad.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comentó hace unos días que con el nuevo sistema existe un ambiente de impunidad siendo que se debe de privilegiar el derecho de las víctimas, “no es que te dejen en completa impunidad, te dejan para que tu proceso lo enfrentes fuera, en libertad, pero restringido a ciertas medidas que el juez impone”, aclaró el presidente de la CCAAM.

Con el anterior sistema se contaba con medidas cautelares mientras que con el nuevo los presuntos delincuentes pueden purgar el proceso en libertad cuando el delito no es grave, “antes tenías que ir cada sábado a firmar porque si no se revoca la libertad, ahora no, son mecanismos que ahora se denominan medidas cautelares que tienen la misma función”.

Entre 2008 y 2016 fueron invertidos a nivel nacional 21 mil millones de pesos para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal oral, de los cuales la Federación aportó con 18 mil 900 millones de pesos y el resto corrió por parte de los estados.