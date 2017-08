Pide reabrir el caso contra Jorge Valdez. Agresión se dio en Nuevo Laredo en 2014

Cd. Victoria, Tam.- El líder de colonos e integrante de la comunidad lésbico gay bisexual transgénero (LGBT) de Nuevo Laredo, Fernando Martínez Rodríguez alias ‘la Mayra’, solicitó que sea reabierto el expediente 7400/2014 en contra del ex candidato a gobernador y ex diputado local por el PRD, Jorge Osvaldo Valdez Vargas, por el delito de lesiones, amenazas, y los que resulten, suscitado el 7 de septiembre de 2014.

“Yo únicamente quiero que se haga justicia y que me deje de molestar, es mentira que me dieron un dineral, a mí no me dieron dinero porque les duele dar un peso a la gente”, mencionó.

Cabe recordar que la agresión suscitó en la ciudad de Nuevo Laredo el domingo 7 de septiembre durante el proceso interno del Partido de la Revolución Democrática para la elección de consejerías Nacionales, Estatales y Municipales, quienes habrían de elegir al Comité Ejecutivo Estatal del PRD para los próximos años.

Martínez Rodríguez solicitó el apoyo de la asociación civil ‘Movimiento Ciudadano, hombres y mujeres’ para tener asesoría legal que le permitiera reabrir el proceso que según él, fue cerrado ‘por carpetazo’, “gracias al poder que el señor tenía se logró cerrar el caso y Fernando buscando justicia acudió con nosotros buscando qué se puede hacer”, indicó su representante legal Rogelio López Ríos.

“Jorge Osvaldo Valdez Vargas siendo diputado local agredió físicamente a Fernando en vía pública, en presencia de muchas amas de casa, niñas, niños, mi trabajo como asociación civil es defender los derechos de la diversidad, es la primera vez que en el estado de Tamaulipas un diputado en funciones agrede físicamente a una persona de grupos minoritarios”.

Dicho incidente quedó capturado en vídeos publicados a través de redes sociales como YouTube y Facebook, asimismo fue presentado un CD con tres vídeos sobre la agresión y un certificado médico, mismos que según los denunciantes fueron desaparecidos, y que nunca fueron llamados los testigos ni el impugnado antes de cerrarse el caso, los denunciantes indicaron que acudirán al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la Procuraduría General de Justicia y la OEA por presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Fernando Martínez Rodríguez.