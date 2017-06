Pide Palencia apoyo en lugar de críticas para Osorio

CIUDAD DE MÉXICO.- El entrenador de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, se ha hecho de adeptos de la Liga MX, quienes aplauden su andar sin importar el estilo. Entre ellos, el técnico de Pumas, Francisco Palencia.

"Es un gran técnico, en Colombia con los equipos que tuvo siempre ha sido así y ha dado resultados, no sé por qué critican tanto las rotaciones", apuntó el estratega felino.

Desde que Juan Carlos Osorio tomó las riendas del Tri, en octubre del 2015, lleva marca de 20 victorias, cinco empates y dos derrotas, números que agradan a Palencia.

"Lo que más me importa es que mi país gane, si está líder, que saca los resultados, me gusta porque tiene posesión de la pelota, mete a los equipos atrás, yo no entiendo por qué critican tanto a Osorio, les puede gustar o no, a mí me gusta, vamos caminando rumbo al Mundial, están en semifinales de Confederaciones, deberíamos apoyarlo más que criticarlo", sostuvo.