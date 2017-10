Piden vecinos pronta reparación de calle inundada

Reynosa, Tam.- Entre aguas pestilentes están viviendo las familias de la colonia Ampliación Arcoíris y aunque resulte contradictorio, la Comapa les cobra drenaje y es un servicio que no tienen.

Esto, luego de que la calle Tornasol, se encuentra anegada de aguas negras a decir de los vecinos, ya que una tubería de "presentación" de seis pulgadas se encuentra dañada.

Este problema, se incrementa ya que algunos vecinos han hecho barricadas con escombro y caliche, en un intento desesperado para que el agua, no ingrese a sus viviendas.

Alberto Hernández residente de esta colonia manifestó que tiene 35 años de vivir en esta colonia y hasta ahora, es que se presentan estos problemas que generan contaminación.

"Nos cobran drenaje y no tenemos, la Comapa vino, abrió y así le dejó porque es un tubo de ellos, se está saliendo el agua y tenemos el peste, aunque en las casas, no tenemos drenaje. Destaparon y se fueron, no es drenaje es un tubo de presentación de seis pulgadas que no se da abasto".

Otra de las vecinas comentó, que con las recientes lluvias, la casa de su hijo estuvo a punto de inundarse.

"Con las lluvias el agua subió y se le va a meter a la casa, si no nos hacen caso, nos vamos a ir más arriba. El vecino dejó material en medio de la calle y en la banqueta y es otro problema porque el agua se estanca".

Felipe Hernández Perez indicó que tiene dos años reportando esta fuga a la Comapa, sin que hasta el momento, le brinden la atención.

"Vinieron con camiones materialistas y es lo que está echando a perder la calle, ese montón de tierra es un pleito casado con el vecino que no lo quita y se junta más el agua".