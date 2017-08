Piden transparentar fondos de municipio. Maneja recursos públicos, como propios

Camargo, Tam.- Hastiados de que su alcaldesa, Edelmira García Delgado, maneja los recursos públicos como propios, no informa a nadie de lo que hace, mucho menos del costo y especificación de los proyectos que pueda estar realizando, los camarguenses podrían manifestarse en el propio Palacio municipal, para llamarla a cuentas.

Envuelta en escándalos de corrupción desde el mismo inicio de su administración, cuando hizo mal uso de por recursos del Empleo Temporal federal, la maestra Edelmira García Delgado, continúa en el ojo del huracán, pues está llevando a cabo millonarias obras de infraestructura sin licitación alguna, y con trabajos de pésima calidad, que están dejando mucho que desear.

La irritación entre la ciudadanía está creciendo de manera tan acelerada, que algunos grupos de personas están considerando exigir públicamente a su alcaldesa, que informe de manera transparente y detallada no sólo el costo de las obras, sino también sus especificaciones, las cuales a simple vista no parecen cumplir con ninguna norma de calidad.

Gilberto Acosta Hernández, exigió a la presidenta municipal de Camargo, que informe que ha hecho con decenas de millones de pesos, que se han ejercido en este año.

No se han visto obras relevantes, a pesar de que el Municipio ha recibido muchos millones de pesos. “La maestra Edelmira, no quiere informar nada, parece olvidarse que el dinero que recibe es del pueblo, no de ella. Está haciendo muy mal las cosas y manejando los recursos con total opacidad, como si fuera de ella”, externó el ingeniero Acosta Hernández.

Criticó el hecho de que la alcaldesa citadina, esté llevando a cabo las cuestionadas obras de vialidad sin licitación alguna, adjudicándoselas de manera directa al exalcalde de Miguel Alemán, Alfonso Ramírez, convertido en el constructor consentido del actual gobierno municipal.

La mala calidad de las obras de infraestructura vial son evidentes, como que se están haciendo para que sólo duren corto tiempo, como ya ha ocurrido anteriormente.

Son alrededor de 60 millones de pesos, los que se destinaran este año para el Municipio, y pero la extraordinaria cantidad de recursos destinados hasta ahora, contrasta con lo que la administración a realizado.

Son muchas las voces en Camargo, que piden que la Contraloría del Gobierno del Estado, inicie una investigación del trabajo realizado por la maestra Edelmira García Delgado, quien evidentemente no está haciendo un manejo transparente de los recursos públicos.

La creciente inconformidad ciudadana que existe contra su gobierno, poco parece importarle a la alcaldesa camarguense, quien no oculta sus aspiraciones releccionistas, e intenta promoverse cada vez que tiene oportunidad, aun cuando ya recibió muchas manifestaciones de rechazo a su proyecto.

Aun cuando no habló de un hecho concreto o fechas tentativas, Gilberto Acosta Hernández, hizo saber que son muchas las personas que están dispuestas a realizar una manifestación en contra de la alcaldesa Edelmira García Delgado, en la propia Presidencia Municipal, exigiendo cuentas claras porque hasta el momento, no ha informado lo que hace, ni los recursos que ha recibido, porque maneja su gobierno, como una empresa privada, puntualizo el entrevistado.

Gilberto Acosta Hernández, ingeniero.