Piden revocar testimonio de testigos muertos en caso EHF

CD. VICTORIA, Tam.-

La mañana de este martes se llevó una audiencia de trámite en torno a la investigación por Peculado y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en contra de Eugenio Javier Hernández Flores, el cual presentó un recurso revocación de declaraciones de los testigos de la Fiscalía Anticorrupción.

El abogado penalista Antonio Collado Mocelo dijo que esto tiene la finalidad de que las declaraciones de los cuatro testigos muertos sean anuladas, "información que no es parte de lalitis, los testigos que nos pusieron la fiscalía están muertos, la mayoría de ellos murieron antes y las firmas y todo esto hay una contradicción en las fechas lo cual se puso en el auto de formal prisión".

Collado Mocelo consideró que esa situación perjudica a la defensa al no poder llamar a declarar a los testigos de la Fiscalía, "porque convenientemente todos los Testigos están muertos excepto uno que tiene 82 años, no sabemos si están amenazados o no, porque murieron hace más de 4 años".