Piden revisar detectores de humo por cambio de horario

McAllen, Tx.- Al cambiar la hora, este fin de semana, asegúrese de Revisar, Comprobar y Probar, RCP, sus detectores de humo, recomiendan las autoridades.

Este domingo, a las 2:00 horas, termina el horario de verano. En ese momento los consumidores retrasarán sus relojes una hora y autoridades recomiendan que lo hagan aplicando un poco de RCP.

R- Revise que nada cubra u obstruya sus detectores de humo. Algunos tienen una luz verde que se enciende de manera intermitente una vez por minuto. Una luz roja puede indicar un problema en la batería o la conexión.

C- Compruebe que su alarma no ha sido retirada del mercado. En ese caso, actúe hoy mismo. Recuerde cambiar las baterías de las alarmas de humo y monóxido de carbono, CO todos los años.

P- Pruebe sus detectores de humo y alarmas de monóxido de carbono (CO) todos los meses para asegurarse de que funcionan.

Aplicar un poco de RCP puede ayudar mucho a reducir los más de 360 mil incendios residenciales que se producen cada año. Hay alrededor de 2 mil 200 muertes y 11 mil lesiones tratadas en salas de emergencia todos los años.

La instalación, operación y mantenimiento correcto de los detectores de humo reduce el riesgo de incendio en el hogar.

El humo y el fuego son peligros visibles, pero el monóxido de carbono es un asesino invisible. El CO es un gas incoloro e inodoro que puede matar en pocos minutos.

Según la Oficina del Censo de EE. UU., solo en el 42% de los hogares hay una alarma de monóxido de carbono en funcionamiento. Estas alarmas salvan vidas. Pueden alertarle sobre niveles peligrosos de monóxido de carbono en el hogar antes de que esos niveles se conviertan en una amenaza para la vida.

Los electrodomésticos propulsados con gas natural, gas de petróleo licuado (LP), aceite, queroseno, carbón o madera pueden producir CO. La quema de carbón también produce CO.

¡La prevención es clave! Para proteger a su familia, instale detectores de humo en todos los pisos, en el exterior de las áreas para dormir y dentro de los dormitorios. Las alarmas de CO deben instalarse en todos los pisos y en el exterior de las áreas para dormir.