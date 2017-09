Piden respuestas tras incendio de torre en Londres

Londres, Inglaterra.- El dolor provocado por el incendio de una torre residencial en Londres que dejó al menos 70 muertos se transformó hoy en furia ante informes de que los materiales empleados en una renovación reciente del inmueble podrían haber agravado el fuego.

El Alcalde de Londres, Sadiq Khan, envió una carta abierta a la Primera Ministra, Theresa May, en la que pide que explique cómo apoyará a la comunidad tras el incendio.



Dijo que los vecinos están furiosos porque el gobierno y las autoridades locales no han hecho lo suficiente para ayudarlos o responder a sus preguntas sobre seres queridos muertos o desaparecidos.



May anunció que el gobierno dará ayuda a las víctimas por valor de 5 millones de libras (6.4 millones de dólares).



Expertos en ingeniería señalaron que los paneles aislantes externos instalados en la Torre Grenfell de 24 pisos permitieron que las llamas se propagaran rápidamente de un piso a otro.



El periódico The Guardian informó hoy que los contratistas instalaron paneles más baratos, menos resistentes a las llamas, al renovar el edificio en 2016.



Varios residentes furiosos rodearon a la legisladora conservadora Andrea Leadsom, quien lidera la Cámara de los Comunes, para preguntar por qué May no se había reunido con los sobrevivientes.



"En vista de que quisieron ahorrar dinero hay gente que murió", dijo un hombre.



"Comprendo la furia", dijo Leadsom. "Vine aquí hoy porque quería hablar con los vecinos. Quería demostrar la pena y el horror de todos en la Cámara de los Comunes, de la Primera Ministra para abajo".



La policía dijo hoy que se sabe de 30 muertos en el incendio que comenzó poco antes de la 1:00 de la madrugada del miércoles, cuando la mayoría de las personas dormía.



Mientras tanto, 24 personas continúan hospitalizadas, 12 de ellas en estado crítico, según informaron los servicios sanitarios.



La velocidad de propagación de las llamas dejó estupefactos a muchos expertos. El denso humo negro obligó a muchos en los 120 apartamentos a permanecer en el interior a la espera de ayuda.



Con drones y perros, los bomberos seguían hoy su búsqueda en el casco quemado que se alza sobre Notting Dale, un barrio de bajos ingresos vecino al muy pudiente de Notting Hill en el oeste de Londres.



El jefe de la Policía Metropolitana, Stuart Cundy, en respuesta a conjeturas de que la cifra de muertos podría superar el centenar, dijo que "desde una perspectiva personal, espero realmente que no sea así".



La agencia británica Press Association dijo que unas 70 personas están desaparecidas, de acuerdo con copias de informes verificados.



Grenfell Tower es un proyecto residencial público propiedad del gobierno local y regentado por una organización sin fines de lucro llamada Organización Gerencial de Inquilinos de Kensington y Chelsea.



El año pasado, la organización completó una renovación por 10 millones de libras (12.8 millones de dólares) que incluyó paneles aislantes externos, ventanas de doble panel y sistema de calefacción general.