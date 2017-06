Piden recuperar dinero decomisado en EU

Ciudad de México

Las autoridades mexicanas, en particular las estatales, tienen la obligación de recobrar parte de los mil 222 millones de pesos que Estados Unidos ha confiscado a políticos y funcionarios mexicanos, afirmó el diputado perredista Waldo Fernández.



Grupo Reforma publicó el domingo que, en los últimos dos años, el Gobierno del país vecino ha incautado millones de pesos en bienes y cuentas bancarias a funcionarios ligados a actos de corrupción, lavado de dinero, moches y sobornos.

Fernández, quien es integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, explicó que la PGR y la Secretaría de Hacienda han suscrito convenios internacionales, los cuales establecen que los países que hayan colaborado en las investigaciones de lavado de dinero tendrán el derecho a recibir una parte de los recursos confiscados.

"Es lamentable que este dinero que se queda allá, en Estados Unidos, no se recupere una parte en México, los convenios internacionales de lavado de dinero establecen que cuando se intercambia información entre naciones, las naciones que participan en el proceso de la localización de los fondos tienen un derecho a la participación de estos fondos", refirió en entrevista telefónica.

"Me parece que las autoridades tendrían que solicitar parte de éstos, y la otra que no quede solo en un arreglo, son asuntos de interés público y me parecería que debiera en México investigarse a las personas que en Estados Unidos están siendo sujetas a proceso".

El legislador perredista puntualizó que, debido a que en este caso los recursos no son federales, sino que provienen principalmente de Coahuila y la administración de Humberto Moreira, y en menor medida de Aguascalientes, Nuevo León y Tamaulipas, las fiscalías estatales deberían de tomar un papel proactivo en las investigaciones, con la finalidad de recuperar parte del dinero.

Fernández detalló que, por ello, en la semana prevé meter un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para que se conozca el estado de las investigaciones y saber si las autoridades estatales buscan recuperar parte del dinero.

"Es solicitar a través de un punto de acuerdo información a la Secretaría de Hacienda y a los gobiernos estatales para saber si se está llevando un proceso de investigación, para que nos informen si están iniciando un proceso para tratar de repatriar estos recursos", dijo.

"Nada más que nos informen si se está buscando repatriar o recuperar parte de este dinero".