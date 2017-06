Piden que partidos paguen corrupción

Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), planteó la posibilidad de impulsar una reforma a la Ley de Partidos Políticos, para que los institutos respondan por los gobernantes que postularon y que incurrieron en delitos patrimoniales.



El especialista se dijo harto de que los partidos no asuman su responsabilidad frente a los actos de corrupción de sus militantes.



De manera concreta, propuso una adición a la legislación vigente para que se castigue con la pérdida del registro al instituto político que acumule, en un año, hasta tres sanciones de sus militantes por delitos patrimoniales.



"Cuando el titular de un Gobierno o algún miembro de su gabinete, de cualquier orden, sea sancionado por actos de corrupción, se hará responsable al partido que lo postuló", propuso.



"La comunicación de tres sanciones en el lapso de un año será causal directa de perdida del registro como partido político nacional".



Kaiser explicó que el planteamiento, que ya generó polémica en las redes sociales, será analizado a detalle en el IMCO para determinar si puede formar parte de alguno de los proyectos que ya están en marcha.



El experto adelantó que también será analizado con otras organizaciones de la sociedad civil interesadas en que los partidos políticos asuman su responsabilidad como postulantes de candidatos que se convierten en funcionarios.



"El País ya no aguanta, este debe ser un tema de corresponsabilidad. Los partidos tienen que seguir siendo responsables cuando ganan y gobiernan", expresó.

"Es muy fácil que después de que cometen los actos de corrupción, los partidos simplemente se deslindan con expulsiones".



Kaiser manifestó que su propuesta surgió como respuesta a la información publicada por REFORMA, en la que se reveló que los ex Gobernadores priistas de Veracruz y Chihuahua habrían desviado miles de millones de pesos al PRI y sus campañas.



"Cuando ganan un Gobierno lo ven como una oportunidad para chambas, desvíos y contratos. Entonces que ahora se hagan corresponsables", sostuvo.

La crisis

El ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, denunció que los ciudadanos están hartos de la corrupción que se registra en gobiernos y partidos.



"Este problema de la corrupción es un problema que persigue a los candidatos y a los partidos en todo el mundo", dijo durante un acto priista, en Puebla.



"No hay manera de que un partido político sea creíble cuando sus gobiernos actúan de una manera ineficiente, corrupta, alejada de la verdad", agregó.



El director de la consultora Integralia consideró que los partidos políticos atraviesan por una crisis, debido a que los ciudadanos han dejado de creer en esas organizaciones que pasaron de un índice de confianza del 39 a solo 15 por ciento.



"Muchas veces, los partidos no se representan más que a sí mismos, a sus cúpulas burocráticas, a sus intereses, al dinero que reciben de la autoridad electoral", agregó.