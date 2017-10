Piden no talar árboles al remodelar avenida

Cd. Victoria, Tam.- A unos días de que den inicio las obras de remodelación de la avenida Francisco I. Madero -o Libre Diecisiete-, el regidor Mario Alberto Ramos Tamez hizo un llamado al Ayuntamiento de Ciudad Victoria para que no sean talados los más de 500 árboles que adornan la céntrica avenida.

Esto, ante la preocupación de ciudadanos que han expresado que dicho proyecto debe de ser evitado en el caso de que se contemple la tala de árboles. “No quiero que se destruya el 17, no quiero que me impongan un proyecto que no se nos consultó a los victorenses, a nadie se le preguntó si realmente queremos estas obras”, enfatizó el regidor de Movimiento Ciudadano.

Este viernes habría de darse a conocer la empresa ganadora de la licitación IO-928010997-E204-2017 para la segunda parte de la obra que habrá de iniciarse el 6 de noviembre, no obstante la primera parte dará inicio el lunes; la obra tendrá un presupuesto de 40 millones de pesos y serán proporcionados el cincuenta por ciento por parte del Estado y el cincuenta por ciento restante por la Federación a través del Municipio.

Como preparativo al inicio de la remodelación del Libre Diecisiete este viernes se llevó a cabo un censo de los más de 500 árboles que adornan la avenida Francisco I. Madero de la calle Rosales a la avenida Alberto Carrera Torres.

ACLARAN QUE NO

Tanto el alcalde Óscar Almaraz Smer como la secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto López, aseguraron que no serán talados los árboles salvo aquellos que se encuentren enfermos o que representen algún riesgo para los transeúntes, asimismo serán plantados cien árboles más como parte del proyecto de remodelación.

La remodelación de la avenida Francisco I Madero contempla también la reactivación económica de la zona con la recuperación de locales abandonados que serán habilitados y puestos a disposición de empresas y comercios, “pero no estamos en contra de la modernidad ni estamos en contra de que se hagan obras en beneficio de Victoria”, aclaró Ramos Tamez.