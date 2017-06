Piden no dejar niñosencerrados en autos. Altas temperaturas originan fatalidades

Condado Cameron.- Inicia el mes de junio y con ello la presencia de altas temperaturas en el Valle por la temporada de verano, activándose por parte de agencias policiacas en el Condado Cameron un operativo preventivo para evitar que menores y mascotas puedan perder la vida encerradas al interior de un automóvil.

La campaña intensiva muestra imágenes y video que un menor dejado al interior de un vehículo hermético, mientras una madre de familia ingresa a una tienda comercial.

Este tipo de fuertes imágenes buscan evitar fatalidades donde menores de edad son las principales víctimas al permanecer dentro de un vehículo cerrado y expuesto a altas temperaturas.

Cada año autoridades policiacas en el valle restablecen la campaña, así como la alerta para que padres dejen por descuido a sus hijos al interior de un auto cerrado sometidos a temperaturas de hasta 120 grados Fahrenheit en esta temporada.

Autoridades médicas han dado a conocer que un menor al interior de un vehículo expuesto a altas temperaturas puede perder la vida por sofocación ante el calor.

Pese a la advertencia que se realiza por parte de las autoridades se continúan registrando casos de negligencia en el cuidado de menores, situación que sigue cobrando vidas al olvidar a sus hijos en el interior de vehículos expuestos a altas temperaturas.

De acuerdo a los registros médicos esta comprobado que un menor expuesto a 115 grados en el interior de un vehículo muere bajo condiciones dramáticas. En un corto tiempo.

Es por ello que autoridades en el Condado de Cameron activa una alerta en esta temporada de verano, para evitar la muerte de menores por el abandono en vehículos cerrados, considerado por las autoridades como una trampa mortal.

Las altas temperaturas de la temporada de verano obligan a las autoridades a lanzar una agresiva campaña de concientización a los padres de familia durante los meses de junio, julio y agosto ante el riesgo de exponer a sus hijos a situaciones de riesgo, bajo las altas temperaturas.

Ante este tipo de hechos, las recomendaciones se enfatizan a los padres de familia para mantener siempre conocimiento donde están sus hijos.

Las estadísticas reflejan que en el condado de Cameron se registran un promedio de 15 casos al año, donde al menos un menor fallece en el interior de un auto expuesto a altas temperaturas.

Lamentablemente se trata de un descuido, reconocen autoridades, se les olvida y dicen no me va a pasar a mí, solo me voy a tardar tres minutos, sólo voy a comprar una cosa y este tiempo es suficiente para que el menor fallezca.

La ley de Texas establece cargos criminales severos en contra de los padres que abandonan a sus hijos en los vehículos por negligencia de poner en riesgo la vida de un menor y en casos fatales enfrentar cargos por homicidio imprudencial.

El exhorto por parte de las autoridades se intensifica durante esta temporada en busca de disminuir casos fatales, dejando muestra que es necesario continuar trabajando en materia de prevención.