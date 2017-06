Piden cuentas a Pemex tras explosión en refinería de Oaxaca

José Antonio Estefan Garfias, diputado por el distrito 5 de Oaxaca, dijo que el funcionario tiene que responder por el abandono en el mantenimiento de la Refinería Antonio Dovalí Jaime.



Se están perdiendo 8 mil millones de pesos en ingresos por tener parada la planta tras la inundación y explosión que se registraron en las instalaciones en semanas pasadas, advirtió.



"Yo soy el diputado de la zona y queremos que nos explique el director de Pemex qué es lo que está pasando, a dónde vamos, si ya renunciamos al mantenimiento, porque si siguen las explosiones va a ser un problema terrible", afirmó el perredista.



"Vamos a preguntar cuánto se gasta en mantenimiento de refinerías y que si es más barato que dejar de recibir ingresos".



Estefan Garfias añadió que si se hubiera invertido en las obras de mantenimiento de la refinería, no se tendría en este momento el problema de la pérdida de ingresos por parar una planta que representa el 28 por ciento de los combustibles que se refinan en el País.



"Queremos que nos digan la verdad, si vamos a seguir en esta tónica de no proporcionar el mantenimiento que se necesita", resaltó.



El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) remarcó que hay preocupación en la población porque en los últimos años ha habido cinco explosiones y sigue sin haber un plan de seguridad por esas contingencias.



"No me refiero a las instalaciones, sino a cómo se debe actuar en Salina Cruz, porque la refinería está dentro de la población, en medio, y la gente no conoce un protocolo de evacuación porque solo tiene dos salidas la localidad, una hacia la Costa y otra hacia el Istmo", mencionó.

En 1985, recordó, hubo una explosión en la refinería, por la cual ocurrieron más accidentes por tratar de salir de Salina Cruz.



Sigue sin haber las medidas necesarias para enfrentar siniestros en la refinería, dijo, y debe ser responsabilidad de Pemex generar un programa de protección civil dentro y fuera de la planta.



Por ejemplo, añadió el diputado, el bombero que murió en la última explosión no tenía equipo adecuado para estar combatiendo un siniestro como el que se presentó.



"Si no decimos este tipo de cosas, van a seguir sucediendo estos siniestros, es un momento de decidir qué va a pasar con la refinería", insistió.



Estefan Garfias también cuestionó la importancia que le da el Presidente Enrique Peña al estado, pues sólo ha ido en dos ocasiones a Oaxaca.