Piden a sindicatos dejar de lado sus conflictos

Matamoros, Tam.

Habitantes de los poblados pesqueros piden a los sindicatos de la construcción que dejen a un lado sus conflictos en la obra de ampliación de la carretera al Puerto de Matamoros, toda vez que la empresa constructora le está dando empleo a la gente de la zona y con esto ayudan económicamente a sus familias.

Fue el subdelegado municipal de Las Higuerillas, Pilar Meza Cristobal quien ayer hizo el planteamiento, luego de que hace unos días varios dirigentes sindicalizados pararon la obra bajo el argumento de que se estaba desplazando a sus agremiados.

“Que no les quiten el trabajo y la comida de la boca, aquí en los poblados pesqueros la gente está muy necesitada de un trabajo fijo porque la pesca no siempre da, por eso es bueno que ahorita estén trabajando entre 50 y 60 personas que viven en los poblados cercanos luego de que la constructora les diera preferencia y no queremos que se vuelva a presentar un conflicto de este tipo”, reiteró.

Aunque no dio a conocer el nombre de la empresa, Meza Cristobal, reconoció que desde que se empleó a gente de los poblados pesqueros se ha estado avanzando y que ya falta poco para que se terminen los trabajos de ampliación del tramo de aproximadamente 7 kilómetros que estaba pendiente.

Si ya no se presentan problemas, agregó, “los ingenieros dicen que para diciembre próximo estará terminada y esto habrá de beneficiar a todos los residentes del puerto, poblados a islas porque esperamos más movimiento, por eso nadie quiere que se pare la lo obra y que nuestra gente siga trabajando como hasta ahora porque así llevan algo de dinero a sus casas y sus familias”.