Piden apoyo para menor con tumor cerebral

Monterrey, México (21 junio 2017).- Después de peregrinar en hospitales públicos del Estado y del IMSS, una familia del municipio de Zuazua solicitó ayer el apoyo de la comunidad para tener otro diagnóstico médico de la menor Alejandra Itzel, de 16 años de edad, a quien le diagnosticaron un tumor cerebral.



La menor prácticamente fue desahuciada en el Seguro Social, pero sus familiares buscan otra opinión médica.



Actualmente, Alejandra Itzel se encuentra en el cuarto piso de la Clínica 33, donde los médicos señalaron que debe regresar a su casa.



"Me dicen que el tumor es maligno", expresó Juan Rojas Sandoval, padre de la estudiante de preparatoria, "pero ni siquiera le han hecho una biopsia o una prueba".



Desde hace poco más de un mes, la joven ha pasado del Hospital Metropolitano al Hospital Universitario, y luego a las clínicas 67, 25 y 33 del Seguro Social.



El padre, quien es albañil, relató que de un día para otro su hija ya no quiso comer y después necesitó de ayuda para moverse. Alarmados, los integrantes de la familia se trasladaron a la zona metropolitana.



Afirmó que en el Hospital Metropolitano le señalaron que la menor tenía que ser internada en un hospital siquiátrico. Posteriormente fue llevada al Hospital Universitario, donde le detectaron un tumor cerebral.



El padre dijo que ante la imposibilidad de reunir recursos para exámenes, alguien le sugirió internar a la joven en el IMSS. Fue trasladada a la Clínica 67 en Apodaca.



"Ahí se mira mucho el cambio", expresó, "le dieron medicamento, comida por una sonda en la nariz; la niña ya empieza a hablar, moverse a quererse levantar. De ahí nos la mandan a la 33 porque aquí supuestamente están los neurocirujanos".



Rojas señaló que el lunes enviaron a su hija a la Clínica 25 y posteriormente la regresaron a la 33 para aplicarle medicamento que le ayudara a desinflamar el cerebro, antes de una posible operación, que no se realizará.



"Ahorita dicen que no pueden hacer nada, que mejor nos la llevemos a la casa", dijo.



Rojas reiteró el llamado de ayuda para una nueva valoración. Puede ser localizado en el número de celular 818-210-4168.