Piden a padres que vacunen a sus hijos

Mission, Tx. - Se acerca el regreso y Mission CISD está pidiendo a los padres que se tomen el tiempo para asegurarse de que las vacunas de sus hijos estén al corriente.

Las vacunas son más que un requisito de salud, sirven para la prevención y evitar el contagio de enfermedades, lo que puede causar una epidemia, que incluso podrían llegar a ser mortales.

Todos los niños deben tener toda la protección necesaria pueda asistir a la escuela: difteria, poliomielitis, sarampión, rubéola, paperas, Hib, hepatitis B, hepatitis A, varicela, Tdap y meningococo. Además, se recomienda que cada estudiante sea vacunado anualmente para la prevención de la Influenza. Comuníquese con su médico / clínica de la familia para asegurarse de que las vacunas estén al día.

El Código de Educación de Texas requiere que cada estudiante esté totalmente inmunizado contra la enfermedad como lo requiere la Junta de Salud de Texas.

De acuerdo con el código educativo, un estudiante que no está totalmente inmunizado y no ha comenzado las vacunas requeridas no puede asistir a la escuela. Al trasladarse de otro distrito escolar en Texas, un estudiante puede ser admitido provisionalmente por no más de 30 días pendiente de recibir los registros de inmunización.

Mission CISD insta a los padres de familia a asegurarse de que las inmunizaciones estén actualizadas antes del registro escolar. Los registros de vacunación del estudiante deben estar disponibles en el momento de la inscripción para evitar cualquier retraso en la admisión.