Piden a legisladores ‘fajarse pantalones’

Matamoros, Tam.

Al estar cerca las negociaciones entre las facciones de los partidos políticos en el Congreso para definir cual será el presupuesto de egresos de la Federación para el 2018, los productores exigen a sus legisladores que busquen la forma de incrementar los recursos para el sector agropecuario para que éste pueda salir de la crisis en que se encuentra actualmente.

“Van a tener que esforzarse quienes dicen ser nuestros representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado, del partido que sea, porque tienen presente que habrá elecciones y muchos querrán adornarse presentando muestras de que les interesa el campo y si es así, entonces que se fajen los pantalones y exijan mejor trato para los productores agrícolas”, afirmó ayer Mario García Quintero.

El exdirigente del Comité Municipal Campesino dijo que la situación que prevalece tanto en la agricultura como en la ganadería se agrava cada año debido a los recortes en el presupuesto que se había establecido para estos sectores y que se refleja en la disminución o eliminación de algunos de los programas contemplados por la Secretaría de Agricultura.

“El gobierno sabe que estamos en crisis, lo saben también quienes dicen ser nuestros diputados, que hablan y prometen pero que en la práctica siempre doblan las manos y por eso mucha de la culpa la tienen ellos de que nosotros estemos bien amolados”, reiteró.

A la par de buscar un incremento al presupuesto para el campo en el 2018, dijo que también deben exigir los legisladores que los apoyos que la Sagarpa tiene en sus programas aterricen a tiempo y que se cumplan los compromisos.

Esto, dijo, “porque ya estamos en septiembre, mes en que dijo la Secretaría de Agricultura que se iban a liberar los recursos del apoyo adicional al sorgo y maíz peo no hemos visto que se haga efectivo, no sabemos cuándo será esto, y así están otros apoyos, mientras que nosotros no tenemos dinero para pagar los trabajos que requiere la tierra antes de la siembra para el próximo ciclo”.