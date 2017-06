Piden a INAI actuar en caso de espionaje

Cd. de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene atribuciones para actuar en el caso del espionaje del que han sido víctimas periodistas y activistas presuntamente por parte del Gobierno mexicano, consideró el Consejo Consultivo del órgano garante.



A través de un comunicado, el Consejo, integrado por 10 ciudadanos y constituido el 14 de junio pasado, expuso que el INAI es la autoridad a la que le corresponde velar por la protección de la información personal de los ciudadanos.



"(...) Queremos recordar que es una atribución del INAI vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones que garantizan la protección de los datos personales de las y los mexicanos y, por tanto, quedamos atentos de las decisiones que a este respecto tome el Instituto", afirmaron.



En la víspera, The New York Times y distintas organizaciones sociales dieron a conocer que al menos 15 personas, entre periodistas, activistas e investigadores de la salud, fueron blanco de espionaje a través de un software adquirido por el Gobierno mexicano.



El 23 de mayo pasado, las organizaciones civiles que trabajaban en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) dejaron este grupo de trabajo tras acusar al INAI y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de no haber atendido sus demandas por el caso de espionaje gubernamental contra defensores, del que ya se sabía en esa fecha.



Dos días después de esa ruptura, el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, aseguró que el INAI no era la autoridad competente para conocer del caso, sino la Procuraduría General de la República (PGR).



El Consejo Consultivo, cuya atribución, entre otras, es formular recomendaciones al Pleno del INAI, sostuvo que la legislación mexicana reconoce el derecho de los ciudadanos a garantizar sus datos personales.



"En particular, la legislación otorga derechos a los titulares de datos para garantizar su privacidad y el derecho a decidir libremente y de manera informada el uso de los datos que le pertenecen. Más aún, las leyes mexicanas prohiben la obtención de datos personales a través de medios engañosos. De probarse cierto, el incidente que aquí referimos tendría implicaciones que, a nuestro juicio, son sumamente alarmantes en tanto se habrían violado derechos humanos", advirtieron.