Piden vacunarse contra la influenza

Ante la baja sensible de las temperaturas, autoridades de Salud reiteran el llamado a la población para que acudan a solicitar su vacuna para prevenir la influenza, servicio que es gratuito.

Asimismo invitan a papás y mamás a abrigar adecuadamente sobre todo a los niños, niñas y adultos mayores que son los más propensos a contraer males gripales a consecuencia del frío, dijo esta mañana Omar Nelson González Cepeda, jefe en la Jurisdicción Sanitaria IV.

"Lo recomendable en este tipo de casos es evitar las corrientes de aire frío y si no es necesario sacar a los pequeños de sus hogares no lo hagan, es mejor además en los próximos días, irán bajando cada vez más las temperaturas, de ahí que la gente debe tomar las medidas de precaución para no enfermar.

Ls recomendaciones siguen siendo las mismas durante la temporada invernal: andar bien abrigado, no consumir bebidas heladas sino al contrario, tomarlas tibias y sobre todo acudir a la unidad más cercana de Salud a pedir la vacuna contra la influenza.

En caso de presentar síntomas de padecimientos propios del invierno, se exhorta a las personas a visitar rápidamente los Centros de Salud o al doctor de su confianza para que les asignen el tratamiento médico correspondiente.