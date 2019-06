Piden utilizar número 911 para emergencias

Las fuertes lluvias, vientos y granizo que se han registrado en los últimos días en Reynosa han generado saturación a los sistemas de atención telefónica de Protección Civil y Bomberos, por lo que las autoridades recomiendan utilizar los números 911 para reportar cualquier emergencia, crisis o conflicto derivado de las tormentas.

De acuerdo a datos oficiales, en menos de 24 horas la dependencia recibió más de 100 llamadas de denuncia, en su mayoría enfocadas al desconocimiento de qué hacer con la entrada de agua en sus domicilios, la ubicación de albergues o los puntos seguros de resguardo.

Las llamadas de emergencia son gratuitas y se derivan a través de un call-center.

RECOMENDACIONES

El organismo local continúa repartiendo folletos entre la población para prevenir cualquier contingencia, al estar activa la temporada de huracanes desde el pasado 1 de junio, es importante que la ciudadanía conozca que hacer antes, durante y después de que se registre la lluvia.

En el primer apartado se recomienda tener un botiquín medico, identificar si la vivienda que se habita es de riego o con tendencia a inundación para ubicar un punto seguro como albergues u hogares temporales, establecer un lugar de refugio y de preferencia contar con alimentos enlatados.

Durante la tormenta se pide utilizar un radio con pilas para dar seguimiento a la lluvia, desconectar cualquier aparato electrónico evitando las descargas, asegurar puertas, ventanas y cualquier hueco donde pueda entrar agua a la vivienda.

Al concluir, es fundamental que no se atraviese por corrientes que superan los 30 centímetros de altura, que si hay personas heridas no las mueva y que no maneje el auto si es necesario.

Los documentos informativos también mencionan que al encontrarse en un vehículo durante la tormenta se deben utilizar intermitentes para buscar un lugar alto de estacionamiento.

En el caso de que se encuentre a la intemperie, debe alejarse de estructuras débiles, árboles, tendido eléctrico, ríos y cualquier cuerpo de agua.

Atentos...

Antes:

>Ubicar zonas seguras.

>Tener un botiquín médico.

>Contar con alimentos enlatados.

Durante:

>Usar radio con pilas para dar seguimiento.

>Tapar huecos de ingreso de agua a viviendas.

>Prepararse para ir a un refugio.

Después:

>No mover personas heridas.

>Usar los números 911 para emergencias.

En el auto:

>Busque estacionamiento.

>Use intermitentes.

En la calle:

>Evite árboles o infraestructura debil.

>No atraviese corrientes superiores a los 30 cm.