Piden universidades equidad en recursos

Ciudad de México

Rectores de universidades públicas estatales demandaron que exista un presupuesto más equitativo para las instituciones, de manera que no haya instituciones "de segunda"; pidieron que los recursos lleguen directamente a las instituciones y no a los estados, y advirtieron que si la situación crítica de algunas de ellas no se resuelve están en riesgo de cerrar sus puertas.

Durante la entrega de Estados Financieros Auditados 2017 a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Navarro, rector de la Universidad de Guadalajara y presidente del consejo de la Región Centro-Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), dijo que las universidades estatales atienden 50% de la demanda de educación superior.

A pesar de que su esfuerzo ha sido "central" en la ampliación de la matrícula, eso no se ha reflejado en un incremento proporcional del presupuesto. "Proponemos que la asignación del presupuesto sea suficiente, justa y equitativa, y que los indicadores de calidad y de matrícula sean un factor para que se distribuya en todo el país el presupuesto, para que no existan universidades de primera en el centro del país y de segunda en los estados", indicó Navarro.

"El Presidente ha hablado de cómo la región sur del país requiere de mayor apoyo para estar en condiciones de igualdad con otras regiones del país. Las universidades no somos excepción: también requerimos de un mayor apoyo", agregó Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana.

Como presidenta de la región sur-sureste de la ANUIES, Ladrón de Guevara hizo un llamado a esta legislatura a considerar un cambio en la ley de coordinación fiscal para que los subsidios federales lleguen directamente a las universidades, "y no sean entregados a los gobiernos estatales, que a veces hacen retención de ellos".

Juan Eulogio Guerra Liera, de la Universidad Autónoma de Sinaloa y presidente de la región noroeste, señaló que existe disposición de trabajar con el nuevo gobierno.