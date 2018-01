Piden a Trump no comentar de forma pública sobre Rusiagate

Los senadores, Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y Susan Collins, de Maine, también instaron este domingo al Fiscal Especial a comprobar si el Presidente intentó despedirlo en junio pasado, una acusación que Trump ha calificado de noticia falsa.



Graham, uno de los senadores que presentaron un proyecto de ley que protegería a Mueller del despido sin base legal, aseguró que estaría encantado de aprobar la propuesta esta misma semana.



Sin embargo, insistió en que el trabajo del responsable de la investigación no parecía estar en peligro inmediato, señalando el costo político en caso de que el Mandatario lo destituyera.



"Yo veo bastante claro que todo el mundo en la Casa Blanca sabe que sería el final de la Presidencia de Donald Trump si despidiera al señor Mueller", señaló Graham.



Collins, por su parte, señaló que desde luego no vendría mal que el Congreso aprobara protecciones adicionales para Mueller, dados los recientes informes, sin comentar algún plazo para hacerlo.

"Creo que lo mejor para el Presidente sería no hablar nunca de la investigación, jamás, aunque sea en tuits, salvo en conversaciones privadas con su abogado", indicó.



The New York Times y otros medios informaron que el Presidente se abstuvo en junio de su intento de despedir a Mueller cuando el abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, se negó a transmitir la orden al Departamento de Justicia y amenazó con renunciar si Trump insistía en la decisión.



Según los reportes, el Mandatario alegó que el Fiscal Especial no podía ser justo debido a una disputa por cuotas que, según dijo, adeudaba el investigador en un club de golf de Trump en Sterling, Virginia.



El Presidente también creía que Mueller tenía un conflicto de interés porque trabajaba para la misma firma legal que representaba su yerno y asesor, Jared Kushner.



Los legisladores elogiaron este domingo la imparcialidad del Fiscal y expresaron su confianza en que pueda dirigir una investigación completa y exhaustiva.



"Tengo plena confianza en el señor Mueller", dijo Graham.



"No he visto aún pruebas de colusión entre el Presidente Trump y los rusos, pero la investigación debe seguir adelante sin interferencia política, y estoy seguro de que lo hará", señaló.



El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, indicó que los demócratas intentarían aprobar la legislación para proteger a Mueller dentro de la próxima ley de gasto.



"Lo más importante que puede hacer ahora mismo el Congreso es asegurarse de que la pesquisa del investigador especial Mueller continúe sin interrupciones ni obstáculos", indicó el senador por Nueva York en un comunicado difundido el domingo.



"Nadie, ya sean miembros del Gobierno, republicanos o el mismo Presidente, debe interponerse y socavar la investigación, y por lo tanto los demócratas intentarán añadir protecciones a Mueller en las negociaciones presupuestarias en marcha", añadió.



En defensa del Presidente, el director legislativo de la Casa Blanca, Marc Short, aseguró desconocer si el Mandatario firmaría una ley que dificultara el despido de Mueller.



Sin embargo, insistió en que pese a los reportes, no tenía conocimiento de ninguna conversación en la que Trump hubiera expresado un deseo de despedir al investigador.



"Sé que el Presidente se ha sentido frustrado por esta investigación", señaló Short.



"Siente que se han gastado millones de dólares de los contribuyentes y sigue sin haber pruebas de colusión (...). La Casa Blanca sigue cooperando en todas las formas proporcionando cualquier documento que ha solicitado el investigador especial", afirmó.



Short añadió que Trump está a favor de publicar un documento interno clasificado producido por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el cual, según los republicanos, refleja una mala conducta del FBI.



La posición del Mandatario estadounidense contrasta con la del Departamento de Justicia, que ha advertido que la publicación del texto podría ser extraordinariamente imprudente y ha pedido revisarlo.



Algunos legisladores aseguraron que la revisión del comunicado debía hacerla un tercero imparcial ajeno al Congreso liderado por republicanos.



"Quiero que alguien que no tenga un prejuicio político venga y vea las acusaciones que he visto", señaló Graham.



El legislador también habló en el programa This Week de ABC, Collins apareció en State of the Union de CNN y en Face the Nation de CBS, mientras que Short intervino en el programa Fox News Sunday y en CBS.