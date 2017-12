Piden tronar ‘cuetes’ con responsabilidad

Cd. Victoria, Tam.

Locatarios de los tianguis de pirotecnia en la localidad hicieron un llamado a la comunidad para reducir accidentes en las fiestas de fin de año relacionadas con el mal uso de fuegos artificiales, esto tras el reciente accidente suscitado en la ciudad de San Fernando en donde un campesino perdió algunos dedos al manipular estos implementos.

“Uno les da las indicaciones cuando vienen a comprar pero casi siempre andan tomados, o haciendo otras cosas y se olvidan de la precaución”, señaló don Eduardo López, comerciante de fuegos artificiales en el Balcón del Capi, ubicado este en el 55 Juárez al poniente de la ciudad.

En este tianguis hay 14 puestos de pirotecnia de baja intensidad los cuales manejan un promedio de 50 kilos de artificios de pólvora, el comerciante aclaró que cuentan con permiso expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los cuales exigieron que no fueran comercializados productos de manufactura china en dichos establecimientos, los juegos pirotécnicos son fabricados en el municipio de Tultepec en Edomex.

“Sedena México nos pidió que no manejáramos cohete chino, puro mexicano, nos pidió ese requisito para poder instalarnos aquí”, el promedio de consumo por persona es de medio kilo, no obstante la ley federal permite un margen de hasta 10 kilos por persona, “que no lo compran porque una camioneta la llenan con 10 kilos”, Eduardo López agregó que queda prohibida la venta de productos a menores de edad sin la compañía de una persona mayor.

El precio del producto va desde uno a mil pesos, dependiendo del tamaño y sofisticación de la artesanía flamígera, “que entiendan que es pólvora, son explosivos, si el menor va jugar con ese tipo de juguetes que vaya acompañado de un mayor o que el mayor prenda los juguetes, los cohetes, y reiterarles que aquí estamos como todos los años”, finalizó.