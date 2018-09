Piden terminen obra de cárcamo

viviana.cervantes@elmanana.com

Por lo menos 20 vecinos de la colonia Industrial Reynosa cercana al aeropuerto internacional se quejan de la lentitud del personal que participa en los trabajos del cárcamo número 1.

Y es que afirman que con las lluvias el hueco rebasa su capacidad inundando las viviendas de alrededor."Nos dijeron que según terminarían para abril las obras pero no fue cierto, ahorita nos dicen que están abriendo las calles para llevarse la tubería a lo que le llaman lagunas de oxidación que están por el puente número dos cercano a la Pradera" mencionó Armandina Soria Obregón.

De acuerdo con la queja de los afectados, la acumulación de agua provoca que varios vehículos se queden atascados con el lodo y que incluso se hundan en la corriente. "Muchos vehículos se han hundido,porque a pesar de que cierran para meter los tubos, ellos siguen trabajando, meten material para seguir pero no tapan bien, y como no desvían la gente se pasa creyendo que el suelo los soporta pero no es así".

Piden que acudan las autoridades correspondientes para evitar que ocurra algún percance.