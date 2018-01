Piden senadores aumentar salario. Trabajadores, los más afectados

Ciudad de México

El “gasolinazo” repercutió en el incremento del índice inflacionario, como lo muestra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su reporte correspondiente a 2017, que subió hasta 6.77%, por lo cual se debe dar un aumento salarial urgente para los trabajadores, señalaron las bancadas de izquierda en el Senado.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se opuso a que se decrete un alza extraordinaria a los salarios, pues ello alimentaría una espiral inflacionaria y emplazó a las autoridades a poner control en el mercado tanto de productos como de servicios.

Pidió sanciones a los comerciantes abusivos, y expuso que los incrementos como los del año pasado en los energéticos, no tienen por qué presentarse en este momento.

El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez Jiménez, acusó que la inflación de 2017 es fruto del fracaso de la reforma energética que castiga a los consumidores con aumentos a los precios de las gasolinas, pero más aún en el kilogramo de gas licuado de petróleo. Los ocho pesos que aumentó el salario mínimo para este año ya quedaron rebasados, incluso por la inflación, dijo.

La canasta básica ha tenido aumentos de 12%, y urge la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, “centavo por centavo”, porque con la contención salarial y la inflación con incrementos, lo que se genera es que aumente la pobreza en el país, lamentó Sánchez Jiménez.

Lorena Cuéllar Cisneros (PT) dijo que más de cuatro millones de trabajadores viven por debajo de la Línea de la Pobreza, ya que el monto del salario mínimo es insuficiente para que una persona cubra sus necesidades básicas, y lamentó que el Banco de México determine límites en mejoras al salario, supuestamente para contener la inflación, lo cual es su responsabilidad, y que no lo logre por decisiones de incremento a gasolinas, gas y otros productos. Propuso que el salario mínimo se establezca arriba de la Linea de Bienestar que señale la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El senador Marco Antonio Olvera (PRI) advirtió que “no es deseable” responder al incremento de la inflación con aumentos salariales, pues ello “no ayuda” a la recuperación de los ingresos de las familias, pues a ello suele seguir una espiral de incrementos en precios de productos y servicios, que tienen un origen artificial. Llamó a “no aportarle al aumento de precios”.

“No es deseable ningún incremento en los precios, no lo deseamos, pues no ayuda para el ingreso de los trabajadores; deseamos que ese tipo de aumentos sean los mínimos, sobre todo en el caso de productos básicos que luego se reflejan en otros servicios y se genera una cadena de alzas artificiales que no ayuda al bolsillo de los mexicanos”, dijo.

Afirmó que se debe esperar que se mantengan los precios sin incremento, y en todo caso que las alzas de comparen con los ajustes al salario, y que sea proporcional.

Olvera pidió que los incrementos de precios de bienes y servicios sean sólo en proporción directa al aumento a los salarios, y señaló que los movimientos especulativos afectan al bolsillo de los asalariados, por lo que las autoridades deben dar seguimiento al comportamiento del mercado.