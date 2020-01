Piden seguir dieta recetada por expertos

CIUDAD DE MÉXICO.





Tania Nava Ponce, especialista del Centro de Nutrición & Obesidad del Centro Médico ABC, comenta que, al inicio del año, es común que los pacientes hagan dieta sin consultar a los expertos. "No se recomienda seguir alguna dieta que no esté prescrita por un profesional, como las que se encuentran en internet, (difunden) influencers o artistas, ya que es una irresponsabilidad promover cierto patrón de alimentación donde no se tiene la seguridad de que va a funcionar en otro paciente y que vaya a tener efectos adversos a la salud", señala. La especialista en medicina interna ejemplifica con las llamadas dietas "Detox", que se presentan como tratamientos de "desintoxicación", pero que no tienen fundamento médico, pues todos los organismos tienen sus propios sistemas para eliminar las toxinas.

"Este tipo de alimentación no tiene sustento, ni suficiente evidencia científica que soporte su utilidad en la pérdida de peso", señala. Hay evidencia, agrega la internista, de que para lograr un peso saludable se tiene mayor éxito cuando el paciente tiene el apoyo multidisciplinario de nutriólogos, psicólogos, médicos del deporte o internistas.