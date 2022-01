Piden se suspendan cobros nada virtuales

Luego de que el 14 de enero se suspendieran, otra vez, las clases presenciales en todos los niveles de los planteles públicos en Tamaulipas, lo que motivó a que se dejaran de usar las instalaciones de escuelas que habían decidido regresar a sus actividades, padres de familia piden se suspendan cobros mientras sea todo virtual.

En este sentido habló el jefe de hogar Juan Antonio Quintela, quien precisó que no es justo que se sigan cobrando aportaciones por instalaciones que no se usan, que no sufren deterioro, pues los alumnos no están acudiendo a clases.