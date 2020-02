Piden se homologue delito de feminicidio

Lo que se requiere es que se atienda y que se tipifique en este código penal para que sea la ley general.¨ Noemí Alemán Hernández, legisladora federal

Legisladores federales piden que se homologue el delito del feminicidio en el país y que se castigue en forma más severa, incluso con la pena de muerte como se ha propuesto.

La diputada Noemí Alemán Hernández comentó que nuestro país es el número uno en esta problemática y en el 2019 fueron casi mil feminicidios sin resolver, mientras que en febrero van 250 casos sin resolver.

"Lo que se requiere es que se atienda y que se tipifique en este código penal para que sea la ley general y sea un mismo tipo penal que se aplique pata todo el país, y que el castigo sea severo, un legislador está pidiendo pena de muerto, habría que abalizar todos estos temas", dijo.

Señaló que es indispensable analizar el tema de la pena de muerte, ya que también se puede meter a la cárcel a un inocente, pero se debe tener la certeza jurídica. "El paro deriva de todo este tema, porque no se le da solución a este tema, es un llamado, para el Gobierno, me queda claro que no es la solución porque no va a resolver y no va a traer justicia a las mujeres, las mujeres quieren visibilizarse", recalcó.

La legisladora comentó que la iniciativa Un Día Sin Mujeres, no es la estrategia adecuada, pero apoyarán el movimiento para que el gobierno aplique la justicia.

"Yo me voy a sumar, pero igual hay libertad, si algunas no quieren formar parte o tienen negocio y no pueden dejar de trabajar, van a portar una playera morada, pero tenemos que sumarnos a este movimiento y hacer lo posible y se empiecen a dar resultados en este tema", recalcó.

Señaló Alemán Hernández, que los que han matado a mujeres y niñas, siguen libres en el país, por lo que no se aplica la ley como se debe, además de que las autoridades deben dar a conocer las cifras y saber el número que se tiene en el país.

La legisladora expresó que además habrá impacto económico, ya que las mujeres aportan casi el 50 por ciento en el ámbito laboral.