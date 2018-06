Piden a SCT la oficina para tramitar permisos

Cómo es posible que teniendo en Tamaulipas una delegación de la SCT y una oficina en el sur, tengamos que ir a la ciudad de Monterrey a hacer el trámite . Elena Cuervo Piña, empresaria del ramo

, Tam.- Es necesario y urgente que en la zona o en su defecto, en Tamaulipas exista unade la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde se tramiten, como el uso de dobles remolques, ya que en la actualidad éstas sólo las hay en Monterrey y San Luis Potosí.

Elena Cuervo Piña, empresaria del ramo del transporte, refirió que en Tamaulipas hay una alta actividad del sector transporte, además se cuenta con puertos de gran importancia, por ello la necesidad que exista una oficina, toda vez que en la actualidad se tienen que trasladar a los estados vecinos para hacer algún trámite.

"Yo pondría sobre la mesa a la SCT que cómo es posible que teniendo en Tamaulipas una delegación de la SCT y una oficina en el sur, tengamos que ir a la ciudad de Monterrey a hacer el trámite. No son cien fulles ni mil, son muchísimos, estamos hablando de que en Monterrey tenemos que ir los tamaulipecos, los de Coahuila, Chihuahua, y no sé qué otros estados", aseveró.

Refiere que tienen que llevar las unidades a otros estados para obtener el permiso de doble remolque, lo que implica el gasto de combustible y de operación de la unidad, "y si se detecta un error, pues hay que regresar".

"Nosotros, a parte de que traemos el gasto de habilitar nuestro equipo para que cumplan con las especificaciones que nos marca la norma tenemos que ir hasta la ciudad de Monterrey a hacer ese trámite", asentó.

"No es posible que teniendo una delegación en Tamaulipas tengamos que ir a Monterrey, ahora yo como permisionaria no me cabe en mi mente tener que ir a Monterrey cuando tengo a la mano una delegación donde allí puedo hacer mi trámite".

Quien dijo ser también socia de la Conatram, señala que La también socia de Canatram agregó que como transportista pide que en su delegación, ya sea en victoria o Tampico tenga ese servicio porque no lo están prestando aún en Tamaulipas.