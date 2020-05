Piden sangre para actriz

Aunque la actriz Ceci Romo se encuentra estable, su hijo Roberto Ravelo Romo informó que solicitan donadores de sangre RHO+ para continuar con su tratamiento.

"Necesitamos personas que no hayan tenido enfermedades como hepatitis, que no tengan tatuajes, perforaciones, no ser demasiado joven o con sobrepeso.

AÚN FALTA MÁS

"Me dijo la doctora del banco de sangre, que mi mamá iba a requerir todavía más transfusiones de sangre para seguir tratándose", afirmó Roberto en entrevista.

Luego de un mes de haber permanecido en coma inducido, el doctor Víctor Manuel de la Fuente decidió despertar a Romo, tras dar negativo a la prueba de Covid-19, por el que había ingresado al hospital Médica Sur.

Sin embargo, el permanecer en ese estado por tanto tiempo, le trajo consecuencias físicas, por lo que, según comentó Roberto, se prevé realizar una rehabilitación, especialmente en el habla.

A REHABILITACIÓN

"Hoy (ayer) me habló Claudia para comentarme que, al parecer, mi mamá va a necesitar rehabilitación porque al estar semanas bajo coma inducido, le trajo complicaciones en los intestinos, en el riñón, en la vesícula.

"Ahorita está muy débil para mantener una conversación, como comenta el doctor, se ha mantenido en estado de confusión fluctuante", expresó.

La actriz, conocida por participaciones en telenovelas como Prófugas del Destino y Silvia Pinal, Frente a Ti permanece en terapia intensiva, hasta que respire sin ayuda de una máquina podrá ser reubicada a terapia intermedia.

YA NO TIENE CORONAVIRUS

"Por ahora está bien, los leucocitos están en 12.5, continua en desconexiones intermitentes del ventilador, ya no tiene Covid-19, eso es una buena noticia", confirmó Roberto.

Tanto él como su hermana Claudia no han visto a su mamá desde que ingresó al nosocomio, ni en videollamada; sin embargo, esperan que pronto se recupere para abrazarla, dijo Roberto.

"El doctor ha sido muy breve, dice que mi mamá ha estado contestando con los ojos, ligeros movimientos, unas cuantas palabras, a ver qué pasa", concluyó.