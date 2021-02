Piden retomar investigación contra exalcalde de Altamira

El legislador, señaló que se trata de recurso que jamás ha sido comprobado para qué fue destinado, por lo que ahora piden que se investigue al ex alcalde Armando López Flores y sus ex colaboradores que corresponden.

Señaló que este tema se tocó al concluir con su administración municipal y sólo por unos meses se le dio seguimiento, quedando en el olvido posteriormente.

Asimismo, refirió que no sólo a este ex alcalde se pide se investigue sobre sus cuentas públicas, sino a todos aquellos que no las aprobaron y que aún siguen pendientes de subsanar los faltantes.

"Se está llamando a cuentas de todos los colores y de todos los partidos, yo quisiera también que se resolviera el tema del ex presidente de Altamira, Armando López, quien está con cuentas pendientes por comprobar", mencionó.

Dijo que es Secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado y por ello ha tocado este tema que señala, involucra dentro de su trabajo legislativo.

"En mi carácter de secretario de la Comisión, también quisiera que se revisaran todos por igual, sin importar colores", añadió Gómez Orta.

Explicó que el 15 de Octubre de 2017 el órgano auditor notificó de 86 inconsistencias en la administración municipal de Altamira bajo número de oficio el 5424/2017.

Asimismo, la hoy presidenta municipal Alma Laura Amparan al tomar el cargo denunció esta irregularidad ante el órgano en contra del ex alcalde Armando López, sin embargo, también quedó sin efecto al paso del tiempo.