Piden retirar ambulantes

Tampico, Tam.

Un verdadero peligro representan los vendedores ambulantes que se instalan en las afueras del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social número 77, luego de que están bloqueando la banqueta e inhiben el libre paso peatonal, teniendo que descender a la calle para lograr transitar.

Eduardo Hernández Cabrera, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales Mexicanos, (ARCIM), señaló que esa situación que ocurre desde hace tiempo es a todas luces vista y nunca ha actuado el área de Protección Civil de las administraciones que han pasado y la actual.

"Se necesita voluntad política para arreglar un problema ya muy añejo en el IMSS y lo mencionamos porque nos afecta mucho a nosotros, a nuestros familiares y a nuestros trabajadores", expuso.

"Hay mucho riesgo en esa zona pues la gente no puede caminar porque los ambulantes tienen obstruida la acera".

Menciona que por esa área pasa mucha gente en silla de ruedas y es imposible, porque los puestos obstruyen el paso, teniendo que descender a la vialidad, lo que considera es demasiado riesgoso.

Manifestó que al menos existen unos 60 a 80 centímetros de ancho libre de la banqueta, además del espacio que ocupan los clientes "y es imposible transitar por allí".

Hernández Cabrera indicó que es la dirección de Protección Civil la que debe actuar ahí, "a nosotros los establecidos nos exigen mucho y a ellos no los molestan... Dicen que no actúan porque hay compromisos pero nosotros no sabemos de compromisos, queremos realidades y que los reubiquen.

Por último señala que no piden que les quiten sus fuentes de empleo, más bien que los reubiquen a un área en donde no causen peligro.