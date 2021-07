Piden restaurantes respetar protocolos

Es importante mandar al mensaje a la autoridad, que lance una campaña de concientización a nivel estado, a nivel municipio, para que no bajemos la guardia”. Bladimir Cortez, Presidente de Canirac

Bladimir Cortez, presidente de la Camara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados de Reynosa, que hay preocupación entre el gremio porque se siente un ambiente de relajación en la ciudad, por lo que sería trágico retroceder en las fases de reactivación por alza de casos en los siguientes últimos meses del año.

“Estamos haciendo llegar los oficios y las indicaciones necesarias a la autoridad, recordemos que nosotros somos un enlace entre empresariado, sociedad y gobierno y en ese sentido hacemos llegar las inquietudes de nuestros socios, es importante mandar al mensaje a la autoridad, que lance una campaña de concientización a nivel estado, a nivel municipio, para que no bajemos la guardia, los niños que no tengan que salir, que no salgan, los adultos mayores y no bajar la guardias”, dijo.

Y argumentó: “La autoridad de ser necesario tomar medidas de prevención y disuasión, que tomen medidas para que esto vuelva, podamos adaptarnos y rescatar el mes de noviembre y diciembre”.

El dirigente empresarial, señaló que ya faltan tres meses para que termine el año, por lo que hay buenas expectativas, pero se mantiene la preocupación porque viene temporada buena del año, pero la población ya está relajando los protocolos.

“La vacuna no hay llegado y no debemos bajar la guardia, en ese sentido es importante hacer llegar el mensaje a la autoridad, es importante no bajar la guardia, hay que ser conscientes de la nueva realizad”, recalcó.

Al acudir a los restaurantes, los comensales deben llegar con cubrebocas, quitárselo para comer, pero al pararse usarlo, explicó que al menos en los restaurantes si han estado cumpliendo, aunque siempre hay algunos que todavía no creen en el virus.

“Hay de todo, la mayoría si está acatando, pero si nos ha tocado de todo”, finalizó.