Piden responsabilidad en las redes sociales. Persiste ´campaña de pánico´: Vocero

El llamado es solamente que la gente tenga cautela, evite viralizar textos, imágenes y video que muchas veces no están sustentados y que hablan de situaciones que no existen . Luis Alberto Rodríguez Juárez, vocero de Seguridad Pública y Justicia de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- El vocero dePública y Justicia de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez Juárez, pidió a la ciudadanía una mayor responsabilidad en el uso y manejo de sus redes sociales, para no propiciar situaciones de psicosis como la correspondiente al supuesto robo o secuestro deen el estado.

Sobre "la privación ilegal de la libertad que sería en la modalidad de sustracción o robo de menores no hay nada, en la parte policial tampoco hay reportes en ese sentido ni tampoco hay evidencias de que esto esté sucediendo en los diez estados donde ha venido desarrollándose esta campaña de pánico propiamente dicho", aclaró el vocero de Seguridad y Justicia.

El funcionario estatal reiteró que hasta el momento no se tiene evidencia de denuncia alguna por la desaparición o secuestro de menores de edad en los 43 municipios del estado, contrario a esto, recordó que la publicación de presuntos casos en redes sociales como Facebook o Whatsapp podrían ser casos falsos por lo cual pidió mayor prudencia al momento de difundir ese tipo de material.

"El llamado como mencionaba es solamente que la gente tenga cautela, evite viralizar textos o imágenes y vídeo que muchas veces no están sustentados y que hablan de situaciones que no existen, no es una situación propia de Tamaulipas, son diez estados en donde todas las procuradurías ya han hecho un pronunciamiento donde no hay este tipo de situaciones y que desafortunadamente está generando una alerta que ya tuvo consecuencias en Puebla e Hidalgo".

Con relación a esto reiteró sobre el caso del estado de Puebla en el cual dos personas perdieron la vida cuando una multitud furiosa les prendió fuego supuestamente por tratarse de una pareja de ´robachicos´, asimismo caso similar ha acontecido en el estado de Hidalgo, y una pareja más fue linchada en el municipio de Papantla, Veracruz por esta causa.