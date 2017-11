Piden rescate por estudiante plagiada

Tampico, Tam.- La Unidad de Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia tomó el caso de la jovencita plagiada en las afueras del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas y hasta el momento sólo se han recibido llamadas en donde se pide dinero por el rescate.

El delegado de Seguridad Pública en la zona sur de la entidad, Alejandro Beaven Magaña, confirmó que hasta el mediodía no se tenían pistas sobre el paradero de Frida Sofía Tamez Arteaga, de 17 años de edad, sobrina de la política panista Silvia Cacho Tamez.

El funcionario de Seguridad señaló que se establecieron filtros en las entradas a la zona conurbada y se analizaron las cámaras de seguridad del plantel, además precisó que las cámaras de televigilancia nunca detectaron la camioneta Jeep Cherokee que se menciona, por lo que pudieron haber cambiado de vehículo después del plagio.

Precisa que ya se han recibido llamadas pidiendo el rescate, sin embargo no se tiene confirmado si pudieran ser de broma o reales. "Aún no ha aparecido. Creo que han recibido llamadas, pero no sé si están confirmadas... O sea, si son verdaderas o son falsas".

Refirió Beaven Magaña que donde ocurrieron los hechos no hay cámaras de vigilancia instaladas, sin embargo al acceso sí las hay, por lo que asegura que al revisarlas no se percibió la camioneta utilizada por los secuestradores, "con esto eliminamos algunas posibilidades. La camioneta no la identificamos como que haya participado, porque las cámaras no la detectaron que haya salido o entrado. Probable que cambiaron de vehículo".

Mencionó que en lo que va del año tiene conocimiento y ha atendido la Policía Estatal, 15 desapariciones, de las cuales 10 son mujeres y cinco hombres, "pero todos han aparecido".