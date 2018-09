Piden rescatar edificio del CRI

viviana.cervantes@elmanana.com

El Centro de Rehabilitación Integral (CRI) en la ciudad que atiende a cerca de 5 mil personas mensualmente todavía no cuenta con auditorio, algunas áreas carecen de aire acondicionado, en hidroterapia hay máquinas sin conectar, en salones hay mobiliario apilado debido a la falta de espacio.

Personal que trabaja en este organismo (y que optó por el anonimato), denunció a EL MAÑANA que en varias ocasiones solicitaron el apoyo gubernamental sin éxito.

"Están estas máquinas que son para terapias especiales en agua, nos las donaron hace poco pero no las han venido a conectar, entonces no las estamos usando" denunció un trabajador.

Metros más adelante esta un salón que pretendían convertir en auditorio para dar capacitaciones o conferencias, por falta de recursos, actualmente es utilizado como bodega se almacenan camas, equipo didáctico ó mobiliario viejo; el techo está cayéndose.

Otro de los lugares con problemas es el primer salón de terapias al entrar el inmueble debido a que no existe aire acondicionado, se improvisa con ventiladores que son insuficientes.

"Los tenemos que prender todo el día para que se mantenga fresco aunque las altas temperaturas son insoportables".

A su lado derecho hay un salón interactivo que está lleno de sillas nuevas que no pueden ser acomodadas por la falta de espacio. "No las podemos sacar porque no hay espacio, ahorita estamos saturados en atención y si sacamos las sillas no habrá espacio para que las personas transiten, necesitamos expandirnos".

Les da el sol...

Los empleados y usuarios se quejan de las salas de espera que están a espaldas de unas puertas de cristal donde se había planeado construir un toldo, en el punto hay estructuras metálicas pero carecen de protecciones.

Por lo que desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde el sol incomoda las labores.

Quienes van al CRI son menores y adultos que necesitan terapia física, de lenguaje, servicios de rayos x, mastrografías u otros servicios.