Piden replantear la ´Calle del Taco´

Francisco García es administrador de uno de los negocios más antiguos en la "Calle del Taco".

Lidia González Alvarado invita a los reynosenses a visitar los negocios en la noche.





Dueños de negocios en la calle Oaxaca de Reynosa, mejor conocida como "Calle del Taco" piden a las autoridades replantear el proyecto de remodelación entregado hace poco más de 2 meses.

Agumentan que no han visto mejoría en sus ganancias, así lo explica el comerciante Francisco García "definitivamente se tiene que hacer una reestructuración porque ya inclusive han cerrado 2 locales, 2 taquerias que ya tenían mucho tiempo, aunado a que estaba la crisis difícil tuvieron que cerrar y nosotros nos hemos mantenido pero sí nos ha afectado bastante, de hecho tenemos las mismas gentes cautivas que teníamos de años".

La molestia general surge por la falta de estacionamientos que de acuerdo con Francisco, resulta insuficiente para la gran cantidad de negocios alrededor "La reducción de espacios, eso es lo que nos afecta, hemos tenido muchos problemas, aunque la calle se vea llena, los negocios no lo están, por que hay gimnasios, tortillerías y otros que van ahí y no a los puestos de comida, y eso qué provoca, que la gente no se pare, que le siga porque no hay donde estacionarse". Explicó que tampoco hay cajones adaptados para personas con discapacidad.

Su negocio establecido desde 1979 fue protagonista de una época donde la música, bailes y sabores durante la noche popularizaron a Reynosa a principios de 1980 cuando existían más de 20 comercios, hoy la realidad es diferente, Lidia González Alvarado administradora de una taqueria mencionó que pese a los esfuerzos y eventos organizados para activar la vida nocturna, poco se ha logrado recuperar por la situación de inseguridad.

"Yo he visto en el día que la gente sí sale un poquito más confiada, porque ya en la noche ya nada más ven alguna situación de riesgo ya no salen y se nota luego y luego, ya desde las 6 de la tarde que no vemos movimiento ya vimos que algo pasó en la ciudad´´.

El panorama parece diferente para el presidente de la Camara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Alfonso Padilla Hernández quien busca duplicar los 5 comercios establecidos para finales de diciembre, se trata de 4 proyectos mexicanos y 1 extranjero quien solicitó permiso para vender bebidas alcohólicas. Lo que estamos haciendo es organizar eventos gratuitos con promociones para la sociedad, para que disfruten en familia, conozcan los puestos y vean que la zona está tranquila, que esta vigilada, remodelada, que hay espacios en la ciudad para divertirse, no podemos dejar que la inseguridad termine con nuestros planes".

Hasta el momento se han podido concretar dos eventos artísticos, el primero con una asistencia superior a las 2 mil personas y el segundo con apenas 600, la disminución se atribuye a cuestiones meteorológicas, Padilla Hernandéz adelantó que habrá un tercero el primer sábado de junio donde esperan que la afluencia sea favorecida, en los 3 no ha sido necesario invertir un solo peso debido a que los participantes se interesan más en darse a conocer.

Cuatro meses de obras...y pérdidas

Remodelar las jardineras, calles y espacios públicos costó más de cinco millones de pesos al ayuntamiento de Reynosa, por otra parte, para los comerciantes resulta imposible contabilizar la cantidad que dejo de entrar a sus negocios en los más de 4 meses que las obras se llevaron a cabo, Francisco reconoce que todo se complicó para él y sus trabajadores, en especial en la época de fin de año, cuando llegó el pago de aguinaldos "Tuve que hablar con mis trabajadores y pedirles que me echaran la mano por la situación en la que estábamos, ellos entendieron porque veían el problema, ahora estamos esperando que la gente venga a nuestros negocios, tenemos muchos años aquí y queremos seguir trabajando".

Mientras que los comerciantes luchan por mejorar su estabilidad económica y cuidan cada peso gastado en los servicios básicos, los árboles decorados sobre el camellón con series navideñas permanecen encendidos las 24 horas.