Piden rehacer temporada 8 de Game of Thrones

Cd. de México.

Fanáticos de Game of Thrones lanzaron una petición en la plataforma Change.org para que HBO lance una nueva versión de la temporada final.



El movimiento lleva por nombre "Rehagan la temporada 8 de GoT con escritores competentes" en señal de repudio al trabajo realizado por David Benioff y D.B. Weiss, guionistas del trabajo.



"Los escritores han demostrado su incopetencia y que no tienen ningún tipo de apoyo.



"La serie merece un final que marque época, ¡cumplan mis expectativas y háganlo realidad, HBO!", se lee en la petición.



La idea fue orquestada por el usuario Dylan D, y tiene como meta llegar a las 25 mil firmas de apoyo, hasta este miércoles 18 mil personas han respaldado la idea.



El próximo domingo 19 de mayo se transmitirá el episodio final de Game of Thrones.