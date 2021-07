Piden regreso a las clases presenciales

No hay una certeza en cuanto a regresar de manera presencial, ni en cuanto si se continúa a distancia el ciclo escolar* Itzcalli Victoria Ansures Silva, Regidora de Educación

“No hay una certeza en cuanto a regresar de manera presencial, ni en cuanto si se continúa a distancia el ciclo escolar, confiamos en que ya próximamente sea de manera presencial; ya los niños lo solicitan, los padres de familia también, los maestros, porque es una situación comprobada de que nunca va a ser de manera similar el aprendizaje en línea o de manera presencial”, reveló la regidora de la Comisión de Educación en el Cabildo loca, Itzcalli Victoria Ansures Silva.

“El regreso a clases aún no está definido, vemos el ejemplo en otros municipios donde han ido regresando paulatinamente, sin embargo, Victoria se ha manejado en un color anaranjado, rojo, a verde no ha llegado; ojalá en este tiempo sigámonos cuidando para que vaya avanzando o disminuyendo el número de contagios”, la funcionaria municipal mencionó que independientemente de que se declare el regreso a clases presenciales o no, se les debe de seguir dando mantenimiento a los planteles escolares.

Para el caso de Educación Básica este nueve de julio se graduaron 677 mil 526 alumnos pertenecientes a los cinco mil 607 planteles educativos de todo el estado de los cuales, 482 se localizan en esta capital, “hay escuelas que tienen los medios para estarles dando mantenimiento en cuanto a yerba, basura, maleza, agua… hay otras que no, pero nosotros estamos como autoridad con la mejor disposición de asumir responsabilidad como el mantenimiento o el ir a desazolvar, el ir a chapolear”.