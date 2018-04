Piden regresen los ´tortibonos´

Porque la economía de los obreros que menos sueldo ganan ya está muy deteriorada por el creciente índice inflacionario, es por lo que el gobierno federal debiera implementar nuevamente el llamado ´tortibono" con el que se podía comprar hace años tortilla a precio especial.

"Por lo menos que nos ayuden con tortilla barata que es lo que más come la gente pobre pues con el salario que perciben no compran más que lo más elemental y además se visten con ropa y calzado usado pues no les sobra dinero para comprar nuevo", dijo Marcial Zermeño Hernández, dirigente del Sindicato de Yeseros.

Los productos que integran la llamada ´canasta básica´, se han elevado de manera exhorbitante en los últimos años por lo que la carne sea de res o de puerco ya quedaron fuera del alcance de las familias obreras así como otros más como el huevo", dijo Marcial Zermeño Hernández, dirigente del Sindicato de Yeseros.

El encarecimiento del huevo, por hablar de un sólo artículo básico, ha obligado a no pocas personas a comprarlo por unidad aunque le resulte más caro porque "no hay para comprar el cartón de 30".

Mucha gente tiene que conformarse con comprar pollo para comerlo guisado complementado con frijoles o arroz.

"Lo más lamentable de todo esto es que ninguna autoridad pone freno a la carestía de la vida. Los trabajadores de nivel bajo tienen que comer alimentos que no son nutritivos porque no les alcanza para adquirir fruta, verdura y de vez en cuando un paquete económico de carne roja", se quejó el dirigente sindical.