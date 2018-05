Piden los rectores acuerdo nacional

Cd. de México. Los rectores de 191 universidades e instituciones de educación superior agremiadas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) pidieron a los candidatos presidenciales "un gran acuerdo nacional" para atender las problemáticas de educación superior y no dispersar esfuerzos en la materia.

Para los rectores, "La atención a los problemas asociados al financiamiento de las instituciones públicas de educación superior es un asunto impostergable. El financiamiento a la educación pública es un asunto legal, pero también lo es moral, político y ético", leyó Jaime Valls Esponda, secretario ejecutivo de la ANUIES.

Esta tarde se llevó a cabo la primera jornada de reuniones con candidatos presidenciales, en la cual los rectores y representantes de institutos de investigación reunidos en la 25 sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES recibieron a los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón.

Al recibir a los candidatos, el secretario ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda pidió que, "para atender la problemática de la educación superior y no dispersar esfuerzos, proponemos lograr un gran acuerdo nacional para concentrarnos en cinco ejes de transformación de la educación superior".

Los rectores citaron a los candidatos para presentarles el documento "Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México"; en esta primera sesión, los representantes de los intereses de 60% de los alumnos de la educación superior y las instituciones que generan 90% de la investigación científica en el país, demandaron que sus propuestas sean consideradas por el ganador de la contienda electoral en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y del respectivo Programa Sectorial de Educación de la próxima administración pública federal.

Al presentar el documento, Jaime Valls Esponda dijo que hace falta una nueva generación de políticas públicas "oportunas y pertinentes" para gestionar la transformación del país "en un entorno globalizado y turbulento". "En este contexto, se considera a la educación superior, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación y a la cultura como factores estratégicos para el desarrollo nacional", dijo.

Empresarios, en su derecho de expresarse: Margarita Zavala

La candidata presidencial independiente Margarita Zavala, sostuvo que los empresarios, así como los ciudadanos, están en su derecho de expresar sus opiniones más allá de si están de acuerdo o no con el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

"México tiene que luchar por la libertad y parte de ella es que los empresarios que quieran pronunciarse se pronuncien, como los ciudadanos y todos tenemos derecho a la libertad de expresión", señaló al referirse al desplegado del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que critica señalamientos del político tabasqueño sobre empresarios.

Tras asistir a la XXV sesión extraordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), consideró lamentable que ante un desplegado, una expresión libre, alguien que quiera gobernar el país se moleste de esa manera".

Advirtió que "no puede gobernarse cuando se desprecia al otro sólo por pensar distinto, sólo por no estar con él, hay empresarios que también lo apoyan y sólo desprecia a los que no lo apoyan y eso no puede ser".

Protección a periodistas

Margarita Zavala dijo que este día de la libertad de expresión "nos recuerda el enorme pendiente que tenemos con el periodismo", por lo que de ganar la elección su gobierno sería implacable para garantizar la protección a periodistas.

En un mensaje transmitido en su cuenta en Twitter, presentó cuatro propuestas inmediatas.

Primero establecer un modelo productivo de protección a periodistas, basado en su nivel de riesgo, y establecer medidas de protección permanente para periodistas amenazados.

Las otras dos son disuadir a los grupos del crimen organizado, en el que todo ataque sea atraído por la Procuraduría General de la República, y promover la difusión del trabajo de los periodistas agredidos en diferentes medios de comunicación.

Margarita Zavala, envió un reconocimiento a los albañiles, hoy en su día, y sugirió que también se les deben brindar seguridad social y mejores condiciones de vida.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Margarita Zavala reconoció a los trabajadores de la construcción, hombres y mujeres, porque con sus manos se construyen las casas y edificios.

"Un reconocimiento a todos los trabajadores de la construcción: hombres y mujeres que con sus manos materializan nuestras casas y edificios. Les debemos una vida mejor, empezando por brindarles seguridad social y mejores condiciones de vida.