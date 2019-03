Piden reconsiderar recortes a recursos. Organismos de atención en Reynosa

No servirá de nada que le den el dinero a la mujer que fue lastimada, porque ella tiene que estar en constante vigilancia . María Luisa Tavares Saldaña, Instituto Mujer Reynosa

El Mañana / Staff.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, los organismos de atención en Reynosa hicieron un llamado al gobierno federal para reconsiderar los ajustes presupuestales que se aplicarán al sector y que contemplan la nueva modalidad de asignar los recursos de manera directa y no a través de intermediarios.

María Luisa Tavares Saldaña, directora del Instituto de la Mujer en lo local, explicó que las partidas destinadas a los refugios para mujeres víctimas de violencia y a las instancias infantiles provocarán una crisis en la calidad de vida.

"Estamos a favor en que se tomen medidas para revisar que el recurso se ejerza de manera responsable pero no es justo que a todas se nos afecte, hay circunstancias que pueden aplicarse ante las dudas pero no se puede buscar un fantasma donde no existe".

Han solicitado reuniones con diputados federales y senadores en torno al tema, pero hasta el momento la respuesta no es favorable.

El mes pasado, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció que se entregarían apoyos económicos directamente a las víctimas para que ellas buscarán atención profesional, evitando mediadores.

La decisión es considerada por Tavares Saldaña, como una mala estrategia que beneficiará al agresor.

"No servirá de nada que le den el dinero a la mujer que fue lastimada, porque ella tiene que ser tratada, diagnosticada, estar en constante vigilancia para que entienda que lo que vivió no tiene que volver a repetirse, si no entiende esto, será peor porque el victimario tendrá salario y herramientas para seguir en la impunidad".

Resaltó que 6 de cada 10 mujeres que habitan en el país están vulnerables a la violencia.

En Reynosa se han brindado más de 2 mil atenciones a mujeres víctimas de algún delito en el último año, entre terapias psicologías, asesoría legal, talleres de auto empleo, entre otras.

El Instituto cuenta con un presupuesto cercano a los 7 millones de pesos que se obtiene del gobierno municipal para desarrollar actividades que fomenten el respeto e igualdad en las mujeres.